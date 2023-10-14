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Akdağmadeni Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları deneme bonusu gibi vaatler ve sahte linkler içeren mesajlara karşı uyardı.

Dolandırıcılık ve oltalama amaçlı bağlantılara tıklamaktan kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar, kişisel ya da finansal bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir ödeme yapmamaları konusunda uyarıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Deneme bonusu gibi vaatler ve sahte linkler içeren mesajlara Dikkat. Bu tür dolandırıcılık ve oltalama amaçlı bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kişisel ya da finansal bilgilerinizi paylaşmayın, herhangi bir ödeme yapmayın” ifadelerine yer verildi.