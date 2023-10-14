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Yozgat’ta da vatandaşları tedirgin eden Eris varyantı hakkında uzmanlar vatandaşları uyardı.

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Gülay Kılıç, Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Gülay Kılıç, Eris varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, Eris varyantının hastalandırma özelliği düşük olmasına rağmen bulaştırıcı etkisinin yüksek olduğunu söyledi. Risk gruplarının hastaneye yatış oranında artış olduğunu belirten Kılıç, “Otoriteler henüz endişe edici bir durumun söz konusu olmadığını, ölümlerde önemli artış olmadığını ifade etmektedir. Ancak daha kötü mutasyonların çıkmaması ve daha ciddi sağlık sorunları oluşmaması için tedbir alınması gerekmektedir” uyarısında bulundu.



“DAMLACIKLAR YOLUYLA BULAŞIYOR”

Eris varyantının tıpkı diğer Covid-19 varyantları gibi solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını belirten Kılıç, bu damlacıkların kişinin hapşırması, öksürmesi veya konuşması sırasında havada salındığını belirtti. Kılıç, “Damlacıkların havada asılı kalması ve klavye, kapı kolları, asansör düğmeleri gibi sık kullanılan yüzeylere dokunulduktan sonra el hijyenine dikkat edilmemesi ile virüs tekrar ağız-burun mukozasına yerleşir. Bu durumda da bulaş devam edebilmektedir” dedi.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ

Uzm. Dr. Gülay Kılıç, Eris varyantının diğer varyantlarda olduğu gibi daha çok üst solunum yolu enfeksiyon bulguları gösterdiğini belirtti. Eris varyantının çoğunlukla soğuk algınlığı gibi hafif semptomlar gösterse de özellikle 65 yaş üzeri, bağışıklığı baskılanmış veya kronik hastalığı olan kişilerde zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları belirtileri de gösterebileceğini vurgulayan Kılıç, zatürre ve nefes darlığı şikayetlerinin hastanın hastaneye yatmasına neden olabileceğini belirtti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Gülay Kılıç, Eris varyantında sıklıkla görülen semptomları şöyle sıraladı: “Boğaz ağrısı veya boğazda yanma, ateş, kuru öksürük, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, baş ağrısı, hapşırma, halsizlik ve yorgunluk, kas ve vücut ağrıları, iştahsızlık, nefes darlığı, bulantı ve kusma, ishal, tat ve doku kaybı, deri döküntüsü, ağız mukozasında aft ve ülserler, kızarmış ve ağrılı el veya ayak parmakları, boğuk bir ses, kaşıntılı veya kırmızı gözler.”



“KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT ETMEK EN ÖNEMLİ KORUNMA YOLU”

Dr. Kılıç, daha önceki Covid-19 varyantlarında olduğu gibi Eris varyantında da kişisel hijyene dikkat etmenin en önemli korunma yolu olduğunu belirtti. Tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Eris varyantından korunmanın yönteminin de bilinçli maske kullanımı olduğunu belirten Kılıç, “Kapalı, havalandırması iyi olmayan, kalabalık ve iki metre mesafeyi koruyamadığımız okul, hastane, toplu taşıma araçları, toplantı salonlar, kalabalık işyerleri gibi mekanlarda mutlaka maske takılmalıdır. Evde solunum yolu enfeksiyonu geçiren bireylerin mümkün olduğunca izole olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kılıç, Eris varyantından korunmak için kişisel hijyene özen göstermenin, temas edilen yüzeylerin düzenli bir şekilde dezenfekte edilmesinin, bağışıklığı güçlü tutmak için sağlıklı beslenme, bol su içmek ve yeterli uyumanın önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, hasta olduğunu düşünen bireylerin başkalarına bulaşı engellemek için evde kalması gerektiğinin altını çizdi.

“ÖNEMLİ ORANDA TESPİT EDİLEBİLİYOR”

Dr. Gülay Kılıç, Covid enfeksiyonunu doğrulamanın en kesin yolunun PCR testi yaptırmak olduğunu söyledi. Eris varyantının mevcut PCR testleri ile önemli oranda tespit edilebildiğini belirten Kılıç, kullanım kolaylığı ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle hızlı antijen testlerinin de tercih edilebileceğini söyledi.



“DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİDİR”

Bağışık sistemi zayıf, kronik hastalığı olan ve yaşlı kişilerde varyantın etkilerinin daha şiddetli görülebileceğini belirten Kılıç, “Özellikle alt solunum yolu semptomları gerçekleştiğinde, riskli grupta bulunan kişilerin yatarak tedavi edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Hafif-orta semptomlarla hastalığı geçiren bireylerin diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi evde dinlenmelerinin uygun olacağını belirten Kılıç, “Bu süreçte bol sıvı tüketmeye ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Nefes darlığı, 3 gün sonunda geçmeyen ateş, koyu renk-kıvamlı balgam gelen öksürük ve artan sırt ağrısı şikayetleri olan hastaların hastaneye başvurması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.