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Yozgat’ta havaların soğumaya başladığı şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Valilik yetkilileri, araçların kışlık bakımları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Antifrizin Derecesi, Akü bakım ve kontrolleri, Kalorifer radyatörü, Cam silecekleri, Silecek su deposuna antifriz, Motor kayışlarını, Cam rezistanslarını, Marş motoru kontrol ve bakımını, Ön arka sis farlarını kontrol ettirin” ifadelerini kullanıldı.