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Yozgat Valiliği, kar yağışının beklendiği Yozgat’ta trafiğe çıkacak araçların kış şartlarına uygun olması konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda araçlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması yakıtlarının dolu olmasının önemine değinildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yoğun kar, tipi, görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzlukları dikkate alarak yola çıkmaları, bu doğrultuda yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarıları göz ardı etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.