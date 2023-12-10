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Gıda güvenliği uzmanları, paketini açtıktan veya pişirdikten bir gün sonra bozulan gıdalar konusunda uyarılarda bulunuyor. Besin değerlerinin azalabileceği ve toksik etki yaratabileceği belirtilen bu gıdalar, tüketici sağlığını riske atabilir. İşte detaylar:

HAŞLANMIŞ YUMURTA:

Haşlanmış yumurtaların kabukları soyulduktan sonra 24 saatten daha uzun süre bekletilmemelidir. Kabuk soyulduğunda bakterilerin hızla yumurtanın içine girebileceği ve Listeria'nın bu yumurtalarda çoğaldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

PİŞMİŞ PİRİNÇ:

Rafta aylarca dayanabilen pişmiş pirincin buzdolabında bozulmadan önce sadece bir gün dayanma süresi olduğu belirtiliyor. Bacillus cereus adlı bakterinin, genellikle çiğ ve işlenmemiş gıdalarda bulunan sporlarının pirince bulaşma riski, pişmiş pirinçte toksin üretebilecekleri anlamına geliyor.

KIYMA:

Kıyma, Salmonella ve E. coli'nin üremesi için uygun bir ortam sunar. Bu nedenle, kıyma ertesi güne bırakılmamalıdır, aksi takdirde gastrointestinal semptomlara neden olabilecek bozulmalar yaşanabilir.

KAVUN:

Kavun, buzdolabında bir gün bile fazla bekletilmemeli. Salmonella ve Listeria gibi patojenlerin hızla çoğalmasına neden olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, kavunun dış kısmında mikropların tutunabileceği fileli bir yüzey bulunuyor.

ÇİĞ TAVUK:

Çiğ tavuk, salmonella bulaşma riski taşır ve birkaç gün buzdolabında unutulması durumunda bozulabilir. Gri-yeşil renk değişiklikleri ve küflü lekeler, tavuğun bozulduğuna dair belirtiler olabilir. Tavuğu durulamak bakterileri ortadan kaldırmaz, bu nedenle tüketilmeden önce dikkatlice incelenmelidir.

Gıda güvenliği uzmanları, bu gıdaların güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için pişirildikleri gün tüketilmeleri konusunda tüketicilere uyarıda bulunuyor. Yarına bırakmak, sağlık riskleriyle başa çıkmak anlamına gelebilir. Unutmayın, güvenli tüketim herkes için önemlidir!