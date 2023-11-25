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Uzmanlara göre, toplumumuzun neredeyse %60'ı uyku sorunu yaşıyor, ancak bu genellikle göz ardı ediliyor ve sağlığı olumsuz etkiliyor. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku şarttır. Uykuda solunum bozuklukları, uykuya dalma zorluğu, yetersiz uyku, uyku devamlılığını sağlayamama gibi nedenler veya bazı sağlık sorunları, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Uyku sorunlarının zaman içinde ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirten uzmanlar, sağlıklı uyuyup uyumadığınızı tespit etmenize yardımcı olacak bir test geliştirdi. İşte sorular ve verdiğiniz yanıtları değerlendirmenizi sağlayacak açıklamalar:

UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ:

Uykusuzluğun nedenleri çok çeşitli olabilir. Kafeinli içecekler, sigara, alkol, bazı ilaçlar, psikolojik bozukluklar, gürültülü ortam, teknolojik aletler, rahatsız edici yatak odası, uyku apnesi, astım, alerji, Parkinson, hiperaktif mesane, kronik ağrı gibi fiziksel sorunlar, yatmadan önce yemek, vardiyalı çalışma veya jet-lag gibi faktörler uykuya dalmayı, uykuyu sürdürmeyi ve REM rüya uykusunu etkileyebilir.

UYKUSUZLUĞUN BEYİNDEKİ ETKİLERİ:

Uykusuzluk, serotonin ve dopamin hormon düzeylerini etkiler. Uykusuz kalmak serotonin düzeylerini düşürürken, serotonin düşüklüğü de uykusuzluğu tetikleyebilir. Uykusuzluk aynı zamanda dopamin düzeylerini bozar, motivasyon eksikliği ve konsantrasyon güçlüğüne neden olabilir. Yüksek kortizol düzeyleri stres ve anksiyeteyi artırabilir, duygusal dengesizliğe yol açabilir. Uykusuzluk, beyindeki duygusal işlem bölgesi amigdalayı aktifleştirir ve olumsuz duygulara aşırı tepki verme riskini artırır.