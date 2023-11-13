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Çankırı’da ‘23. Bölge UMKE Faaliyet Planı’ çerçevesinde ‘UMKE Temel Eğitim Programı’ düzenlendi.

Çankırı’da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ’23. Bölge UMKE Faaliyet Planı’ çerçevesinde ‘UMKE Temel Eğitim Programı’ düzenlendi. Sinop, Kastamonu ve Çankırı’dan 20 kursiyer ve 8 UMKE eğitmeninin katıldığı programda kursiyerlere 21 konu başlığı altında teorik ve uygulamalı UMKE Temel Eğitimi verildi. Eğitim sonunda paydaş kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi. Kaza sonrası arama kurtarma ve hasta nakli yapılan tatbikata, AFAD 6 arama kurtarma personeli ve 2 kurtarma aracı, itfaiye 3 personel ve 1 itfaiye aracı, UMKE 30 personel ve 5 UMKE arama kurtarma aracı, 112 Acil Sağlık ise 1 ambulans ve 3 personelle katıldı.

“İlimize ve ülkemize kazasız, afetsiz günler diliyorum”

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya yaptığı açıklamada, “Kaza ve afetlerde kısa sürede ve doğru müdahalenin pekiştirilmesi amacı ile yapılan tatbikata katılan tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyor, ilimize ve ülkemize kazasız, afetsiz günler diliyorum” diye konuştu.