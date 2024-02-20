Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardı kesilmiyor. Özellikle benzinin yüksek fiyatları nedeniyle birçok vatandaş aracına LPG taktırmıştı ancak şimdi kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, LPG'ye zam yapılacak.

Türkiye, gelire göre en yüksek akaryakıt fiyatlarına sahip ülkelerden biri konumunda. Dolar kurunun Türk lirası karşısında değer kazanması, Brent Petrol fiyatlarının artış göstermesi ve devletin ekstra ÖTV ve KDV uygulamalarıyla birlikte, akaryakıt fiyatları 45 lirayı bulan bir seviyeye ulaştı.

Her depo başına en az 1000 lira vergi ödendiği belirtiliyor. Vergisiz akaryakıt fiyatının 25-30 lira civarında olduğu düşünüldüğünde, vatandaşlar yakıt için ciddi bir ek maliyetle karşı karşıya kalıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine yapılan üst üste zamlar, vatandaşların tepkisini çekmişti.

LPG KULLANANLARA KÖTÜ HABER YENİ ZAM GELİYOR!

Birçok benzinli otomobil sahibi, yakıt maliyetlerini düşürmek amacıyla araçlarına LPG sistemleri taktırdı. Ancak bu tasarruf önlemlerini alanlara kötü haber geldi. Edinilen bilgilere göre, bugünden itibaren LPG'ye 65 kuruşluk bir zam yapılacak. Bu zam, araç sahiplerini olumsuz etkileyecek ve tasarruf planlarına darbe vuracak. Benzin ve motorine ise şu an için zam beklentisi bulunmuyor.