Resmi Gazete’de yayımlana, tüm avukatları olduğu gibi Yozgatlı avukatları da yakından ilgilendiren tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında olacak. Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.



Söz konusu tebliğe göre kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek. (İHA)