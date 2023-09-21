Bugün mindere çıkacak! Yozgatlı güreşçinin hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Yozgat'ın gururu milli güreşçi Rıza Kayaalp, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmek için mindere çıkıyor. İşte detaylar:

21-22 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli bayrağı taşıyacak olan Kayaalp, büyük bir heyecan ve azimle mücadeleye hazırlanıyor.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya şampiyonasında ülkesini en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak için mindere çıkacak.

Yıllardır güreş sporuna olan bağlılığı, azmi ve başarılarıyla tanınan Kayaalp, bu zorlu müsabakada da Yozgat'ın adını en iyi şekilde duyurmayı hedefliyor.

VALİ BAŞARILAR DİLEDİ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'e başarılar diledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek hemşehrimiz Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e başarılar diledi.

Vali Özkan, 21- 22 Eylül tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad'ta gerçekleştirilecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek olan Yozgatlı Rıza Kayaalp'e başarılar dileyerek, “Sırtın yere gelmesin şampiyon” dedi.

Vali Özkan sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Sırbistan’ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 21- 22 Eylül tarihlerinde mindere çıkacak olan hemşehrimiz Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun, sırtın yere gelmesin şampiyon” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)