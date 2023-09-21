Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerle dolu 81 ili, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen yapay zeka tarafından radikal bir dönüşüme uğruyor.

MZT adlı teknoloji firmasının gerçekleştirdiği çığır açan çalışma sonucunda, 81 ile yeni ve şaşırtıcı isimler verildi. Kırıkkale, artık "Ayvalı" adıyla çağrılacak.

Türkiye'nin 81 ilin ismi, MZT adlı teknoloji firmasının geliştirdiği son teknoloji yapay zeka tarafından gerçekleştirilen bir incelemeyle değişime uğradı. Bu olağanüstü çalışma sonucunda, ülkenin birçok şehri taze ve özgün isimlerle yeniden adlandırıldı. Bu değişiklikten nasibini alan Kırıkkale’nin adı "Ayvalı" olarak yazıldı.

Bu dikkat çekici isim değişiklikleri, şehirlerin kimliğini değiştirmezken, toplumda nasıl bir yankı uyandıracağı ve günlük kullanımda nasıl karşılacağı büyük bir merak konusu olarak ön plana çıkıyor. (Haber Merkezi)