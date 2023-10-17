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Kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere TYP kapsamında işçi alım başvuruları İŞKUR tarafından kabul ediliyor. İşte İŞKUR TYP başvuru şartları ve ayrıntılar:

TYP BAŞVURULARI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

TYP işçi alımı başvuruları bazı illerde devam ederken, diğer illerde sona erdi. Başvurular, İŞKUR ve e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Son başvuru tarihleri il bazında farklılık göstermektedir. İşte güncel TYP personel alımı listesi...

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPAN İLLER VE İŞÇİ SAYILARI

Haliliye (300 işçi)

Iğdır (50 işçi)

Şanlıurfa (100 işçi)

Kilis (100 işçi)

Çanakkale (13 işçi)

Yüreğir (15 işçi)

Niğde (5 işçi)

Adıyaman (15 işçi)

Kırklareli (14 işçi)

Belirtilen illerdeki TYP başvuru süreci sona ermiştir.

TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruları yapmak isteyen adaylar, İŞKUR internet sitesine giriş yaparak açılan sayfada yer alan "İlan No" kutucuğuna ilan numarasını girmeli ve ilgili ili seçmelidir.

TYP, işsizlere çalışma alışkanlığı kazandırmak ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen bir programdır. İlgili illerde başvurularını yapmak isteyen adaylar İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.