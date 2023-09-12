Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin 2023-2024 futbol sezonu için takım grupları ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. Bu heyecan verici olay, Boğazlıyan'ın futbol severlerini sevindirirken, yeni sezonun başlangıcı için geri sayım başladı.
Bu sezonda toplam 21 takımın mücadele edeceği Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nde, 4 takım play-off mücadelesi verecek ve en alttaki takım küme düşecek. Her grubun 1’inci ve 2'ncisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Bu, sporseverlerin heyecanla beklediği bir sezon olacak.
Boğazlıyan'ın 3 takımı, Boğazlıyan Sağlık Spor, Boğazlıyan Şeker Spor ve Sırçalı Belediye Spor’da gruplarda mücadele edecek. İlk haftada Boğazlıyan Sağlık Spor, Yozgat'ta S.H.Ç.E.K Spor ile karşılaşırken, Boğazlıyan Şeker Spor ise evinde Tuzkaya FK Spor ve Sırçalı Belediye Spor’da evinde Akdağmadeni Spor ile mücadele edecek.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, tüm takımlara başarılar diledi ve müsabakaların centilmence ve fair play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.
Başkan Coşar yaptığı açıklamada, sporun toplum içindeki önemine de vurgu yaparak sporun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda disiplin, dostluk, dayanışma ve sağlıklı yaşam biçimi gibi değerleri teşvik ettiğini söyledi
Coşar, sporun gençler için önemli bir araç olduğunu ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak olumlu bir geleceğe yönlendirdiğini dile getirdi.
Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin yeni sezonu, sporun bu değerlerini yaşatma ve genç yetenekleri keşfetme fırsatı sunuyor. Başkan Coşar, bu sezonun sporun güzelliklerini kutlamak ve gençleri desteklemek için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.
Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin heyecan dolu yeni sezonu, futbolseverleri tribünlerde bekliyor. Bu sezonun, sporun ve toplumun daha iyi bir geleceğe doğru adım atmasına katkı sağlaması umut ediliyor.
Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin yeni sezonu, futbolseverler için heyecan ve coşku dolu bir dönemin başlangıcını işaret ederken, Takımların ve sporcuların bu sezon için hazır olduğunu görmek için futbolseverlerde de heyecanlı bekleyiş başladı.
"FİKSTÜR ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU"
-A GRUBU
SORGUN BELEDİYE SPOR
BOĞAZLIYAN SAĞLIK SPOR
ÇİĞDEMLİ SPOR
66 YOZGAT SPOR
DİVANLI GENÇLERBİRLİĞİ
YOZGAT ESNAF SPOR
SHÇEK SPOR
SARIKAYA BELEDİYE SPOR
ÇAYIRALAN BELEDİYE SPOR
SIRÇALI BELEDİYE SPOR
AKDAĞMADENİ BELEDİYE SPOR
-B GRUBU
YOZGATSPOR 1959
BOĞAZLIYAN ŞEKER SPOR
SORGUN 1071 SPOR
BİŞEKSPOR
TUZKAYA
KALESPOR
YERKÖY BAĞLARBAŞI KÖSELİ SPOR
SORGUN GENÇLİK
İL ÖZEL İDARE SPOR
PAŞAKÖY GENÇLİK SPOR
Programa; Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. (Haber Merkezi)