Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin 2023-2024 futbol sezonu için takım grupları ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. Bu heyecan verici olay, Boğazlıyan'ın futbol severlerini sevindirirken, yeni sezonun başlangıcı için geri sayım başladı.

Bu sezonda toplam 21 takımın mücadele edeceği Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nde, 4 takım play-off mücadelesi verecek ve en alttaki takım küme düşecek. Her grubun 1’inci ve 2'ncisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Bu, sporseverlerin heyecanla beklediği bir sezon olacak.

Boğazlıyan'ın 3 takımı, Boğazlıyan Sağlık Spor, Boğazlıyan Şeker Spor ve Sırçalı Belediye Spor’da gruplarda mücadele edecek. İlk haftada Boğazlıyan Sağlık Spor, Yozgat'ta S.H.Ç.E.K Spor ile karşılaşırken, Boğazlıyan Şeker Spor ise evinde Tuzkaya FK Spor ve Sırçalı Belediye Spor’da evinde Akdağmadeni Spor ile mücadele edecek.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, tüm takımlara başarılar diledi ve müsabakaların centilmence ve fair play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, sporun toplum içindeki önemine de vurgu yaparak sporun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda disiplin, dostluk, dayanışma ve sağlıklı yaşam biçimi gibi değerleri teşvik ettiğini söyledi

Coşar, sporun gençler için önemli bir araç olduğunu ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak olumlu bir geleceğe yönlendirdiğini dile getirdi.

Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin yeni sezonu, sporun bu değerlerini yaşatma ve genç yetenekleri keşfetme fırsatı sunuyor. Başkan Coşar, bu sezonun sporun güzelliklerini kutlamak ve gençleri desteklemek için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin heyecan dolu yeni sezonu, futbolseverleri tribünlerde bekliyor. Bu sezonun, sporun ve toplumun daha iyi bir geleceğe doğru adım atmasına katkı sağlaması umut ediliyor.

Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin yeni sezonu, futbolseverler için heyecan ve coşku dolu bir dönemin başlangıcını işaret ederken, Takımların ve sporcuların bu sezon için hazır olduğunu görmek için futbolseverlerde de heyecanlı bekleyiş başladı.

"FİKSTÜR ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU"

-A GRUBU

SORGUN BELEDİYE SPOR

BOĞAZLIYAN SAĞLIK SPOR

ÇİĞDEMLİ SPOR

66 YOZGAT SPOR

DİVANLI GENÇLERBİRLİĞİ

YOZGAT ESNAF SPOR

SHÇEK SPOR

SARIKAYA BELEDİYE SPOR

ÇAYIRALAN BELEDİYE SPOR

SIRÇALI BELEDİYE SPOR

AKDAĞMADENİ BELEDİYE SPOR

-B GRUBU

YOZGATSPOR 1959

BOĞAZLIYAN ŞEKER SPOR

SORGUN 1071 SPOR

BİŞEKSPOR

TUZKAYA

KALESPOR

YERKÖY BAĞLARBAŞI KÖSELİ SPOR

SORGUN GENÇLİK

İL ÖZEL İDARE SPOR

PAŞAKÖY GENÇLİK SPOR

Programa; Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. (Haber Merkezi)