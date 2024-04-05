Geçtiğimiz dönemlerde özel bankalar, promosyon ödemelerini 17 bin 500 TL seviyelerine kadar yükseltmişti. Ancak bir özel banka daha fazla ödeme yapacağını duyurdu. Peki, promosyonlardaki bu yükseliş sürecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarında promosyon ödemelerini 8 bin ila 12 bin TL arasına çıkaracağını açıklamasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Birçok özel banka, promosyon ödemelerini güncelledi.

Son olarak, bir banka emeklilere 17 bin 500 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyordu. Ancak yapılan son güncelleme ile bu rakam daha da arttı. Bir banka, emeklilere 18 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki, özel bankalardaki promosyon artışı devam edecek mi?

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla birlikte promosyon yarışının başlayacağını öngörüyorduk. Bu açıklamalar, adeta promosyon yarışına start verdi. Özel bankaların da kamuya göre daha yüksek promosyonlar sunacağı bekleniyordu. Kamu bankalarının açıkladığı rakamlara göre en düşük emekli maaşına ödenen promosyon miktarı 3 bin TL'den 8 bin TL'ye yükseltilmişti. Özel bankaların ise en düşük emekli maaşı için ödeyeceği promosyonun 12 bin TL olacağını tahmin ediyorum. En yüksek promosyon tutarı ise 18 bin TL'ye çıktı."

"18 BİN TL TAVAN RAKAMI"

Bir uzmanın Milliyet gazetesine verdiği röportajda, "Emeklilerin 18 bin TL'lik promosyon anlaşmasını hemen yapmaları gerekiyor. Bu rakamı tavan olarak değerlendiriyoruz ve yakın vadede promosyon ödemelerinin 18 bin TL'nin üzerine çıkmayacağını düşünüyoruz" dedi. Ayrıca şunları ekledi:

PROMOSYONLAR 20 BİN TL'Yİ AŞABİLİR Mİ?

Özel bankalar, kamu bankalarına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla promosyon sunuyordu. Kamu bankalarının promosyonları 12 bin TL seviyesine çıkardığını göz önünde bulundurduğumuzda, özel bankalardaki üst limitin 18 bin TL olacağını düşünüyoruz. Bu rakamı aşmak için bankaların özel şartlar sunması gerekebilir. Örneğin, fatura ödeme talimatı veya belirli bir harcama miktarı gibi ek hizmetlerle promosyon tutarı artırılabilir.

PROMOSYON ANLAŞMASI OLAN BİR KİŞİ SÖZLEŞME BİTMEDEN BANKAYI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Uzmanlar, halihazırda promosyon anlaşması olan bir emeklinin, herhangi bir tarihe bağlı kalmaksızın anlaşmasını feshedebileceğini belirtiyorlar. Ancak, bu durumda cayma bedeli ödenmesi gerekecektir. Örneğin, 3 yıllık bir promosyon anlaşması yapan ve bu süreçte 3 bin TL ödeme alan bir emekli, ikinci yılın sonunda bankasını değiştirmek isterse, sözleşmenin bitimine bir yıl kaldığı için bin TL cayma bedeli ödeyerek bankasını değiştirebilir ve yeni bir anlaşma yapabilir.