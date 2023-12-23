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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından saldırıda 3 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığını açıklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 askerimizin daha kurtarılamayarak toplam 6 kahraman askerimizin şehit olduğu belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada saldırıda 7 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 6 ile şehit ateşi düştü. Kahraman askerler ile ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit düştü. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a verildi. Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

ABİSİ DE SURİYE’DE GAZİ OLMUŞ

Denizli'nin Tavas ilçesinden olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın haberi, ailesine ulaştı. Aynı zamanda şehit düşen Mehmet Serinkan'ın abisi Hüseyin Serinkan'ın 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu ortaya çıktı.

YENİ EVLENMİŞTİ EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın kahreden haberini, eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine yetkililer bildirdi. Şehit Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenaze, Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verilecek.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünden olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehit haberi, ailesine ulaştı. Yasin Karaca, 7 kardeşin bir ferdiydi ve bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

“ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN”

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) kahreden haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları ortaya çıktı. Geçen yıl göreve başlayan şehit Emre Taşkın'ın bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu belirtildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı bir gönderide “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri yaktı.

DAHA ÖNCE PENÇE KİLİT OPERASYONU’NDA YARALANMIŞ

Ayrıca daha önce Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehit haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası olan Erenoğlu'nun geçen yılki yaralanmanın ardından tedavi gördüğü ve görevine geri döndüğü belirtildi.