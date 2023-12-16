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Uzun süredir komşu iller arasında gündemde olan "Türkiye'nin Tam Ortası" meselesi, nihayet Yozgat'ın lehine sonuçlandı.

Türkiye'nin tam ortası ve yiğitler şehri Yozgat, resmi olarak onaylandı. Yıllardır tartışılan ve komşu iller arasında tatlı bir rekabetin konusu olan Türkiye’nin Tam Ortası tartışması son buldu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Marka Kurumu, Türkiye'nin Tam Ortası ve Yiğitler Şehri Yozgat tasarımlarını ve metinlerini onaylayarak bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırdı. Yozgat Valiliği himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı danışmanlığında ve İl Özel İdaresi tarafından başvurusu yapılan tasarım ve metinler, Türk Patent Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Bu onaylanan tasarım ve metinler, Yozgat'ın ulusal çapta görünürlüğünü artırarak şehrin katma değerine katkı sağlayacak. Yozgat, Türkiye'nin coğrafi merkezi olma unvanıyla gurur duyarken, bu başarı aynı zamanda şehrin potansiyelini daha geniş bir kitleye duyuracak.

YOZGAT TAÇLANDI!

Yozgat'ın coğrafi merkez olma özelliği, sadece bir konum bilgisi değil; aynı zamanda bir yiğitler şehri olarak da tescillendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Marka Kurumu'nun onayıyla resmileşen bu unvan, Yozgat'ın sadece coğrafi değil, kültürel ve ekonomik açıdan da önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

Yozgat Valiliği liderliğindeki başvuru süreci, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı danışmanlığında titiz bir çalışma ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleşti. Türk Patent Marka Kurumu tarafından kabul edilen tasarım ve metinler, Yozgat'ın sadece yerel değil, ulusal düzeyde tanınırlığını artırarak yatırım çekme potansiyelini güçlendirecek.

Bu önemli adım, Yozgat'ın zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve girişimci ruhuyla birlikte Türkiye'nin dikkat çeken turizm şehri biri olma yolunda atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Yozgat, Türkiye'nin kalbindeki bu özel konumuyla yeni başarı hikâyelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.