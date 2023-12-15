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Yozgat Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Rıfat Genç, Akdağmadeni Fatih Topuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarette AFAD Müdürü Rıfat Genç’e, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Ünal Karadavut, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şefi Recai Öcal ve Akdağmadeni Kızılay Şube Başkanı Murat Kocagül eşlik etti.

Ziyarette Müdür Genç, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda Kaymakam Topuz’a bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Topuz, AFAD ekiplerinin her zaman hazır bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.