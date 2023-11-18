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Güvenlik uzmanları tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılının en kolay bulunabilir şifreleri belirlendi. NordPass tarafından açıklanan liste, kullanıcıları şifre güvenliği konusunda uyarı niteliğinde.

2023 yılında en çok kullanılan ve çabuk tahmin edilebilen şifreleri içeren liste, büyük bir çoğunluğunun 2022 listesinde de yer aldığını gösteriyor. Listenin zirvesinde yer alan şifre ise "123456" oldu. Bu şifrenin hala en çok tercih edilenler arasında olması, güvenlik konusunda dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor.

Güvenlik uzmanları, "123456" gibi basit şifrelerin kullanılmasının, hesapların kolayca ele geçirilmesine neden olduğunu vurguluyor. Kullanıcıları, daha güçlü ve karmaşık şifreler oluşturmaya teşvik eden uzmanlar, bu basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız bıraktığını belirtiyor.

Listenin devamında, geçen yılın popüler şifreleri olan "12345" ile başlayan şifrelerin de yer alması, kullanıcıların genel olarak şifre güvenliği konusunda yeterince dikkatli olmadığını gösteriyor. Güvenlik uzmanları, şifrelerin düzenli olarak güncenlenmesi ve karmaşık yapıda olması gerektiğini hatırlatıyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER:

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890