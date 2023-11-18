Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:54     07:21     12:31     15:07     17:30     18:52

Akdağmadeni    05:50     07:16     12:26     15:03     17:27     18:48

Aydıncık             05:53     07:20     12:29     15:04     17:28     18:50

Boğazlıyan         05:52     07:18     12:29     15:07     17:30     18:51

Çandır                 05:51     07:17     12:28     15:06     17:29     18:50

Çayıralan            05:50     07:17     12:27     15:05     17:28     18:49

Çekerek              05:52     07:19     12:28     15:04     17:27     18:49

Kadışehri            05:51     07:18     12:27     15:03     17:26     18:48

Saraykent           05:51     07:18     12:28     15:05     17:28     18:49

Sarıkaya              05:52     07:18     12:29     15:06     17:29     18:50    

Şefaatli                05:54    07:21     12:31     15:08     17:31     18:53

Sorgun                05:53     07:20     12:29     15:06     17:29     18:51

Yenifakılı            05:53     07:19     12:30     15:08     17:31     18:52

Yozgat hava durumu 18 Kasım 2023 Yozgat hava durumu 18 Kasım 2023

Yerköy                05:55     07:22     12:32     15:09     17:32     18:54

Kaynak: Haber Merkezi