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Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından düzenlenen eTwinning 14. Ulusal Konferans'a davet edilen Çiçek, "Our Lesson is Game" adlı projesi ile öne çıktı.

Geleneksel ve dijital oyunların müfredatla harmanlandığı bu başarılı projede, Türkiye'den ve Avrupa'dan ortaklar bir araya gelerek eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimsediler. Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Sınıf Öğretmeni Bilkay Boztaş ve Cumhuriyet Ortaokulu Rehber Öğretmeni Şenol Boztaş da, proje kapsamında etkin bir şekilde yer aldılar.

Bu özel etkinlikte yer alarak projelerini tanıtan öğretmenler, Türkiye'deki eğitim sistemine katkı sağlayacak önemli deneyimler paylaştılar.