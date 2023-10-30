Çocuklara özel iki yarışma

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması ve Türkiye’nin İkinci Yüzyılında Geleceğe Mektup etkinliği düzenleniyor. Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması’na ve Türkiye’nin İkinci Yüzyılında Geleceğe Mektup Yarışması’na Yozgat dahil tüm Türkiye’de 18 yaş altındaki sosyal hizmet modellerinden yararlanan tüm çocuklar katılabilecek. Çocuklar tarafından Türkiye’nin 100. yılında çocuk ve çocuk hakları konusunda yapılan resimler yarışacak.



TÜRKİYE YÜZYILI BEKLENTİLERİ ÖĞRENİLECEK

Türkiye’nin İkinci Yüzyılında Geleceğe Mektup etkinliği kapsamında Türkiye’nin ikinci yüzyılında, çocukların geleceklerine yönelik beklentileri ve hayallerini anlattıkları mektuplarını göndermeleri bekleniyor. Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması ile de çocukların dinamik fikirlerini sanat ile dışa vurmasına zemin hazırlayarak, sanatın bir ifade biçimi olarak kullanılmasına imkan sağlamak amaçlanıyor.



BAŞVURULAR 3 KASIM'DA SONA ERECEK

Yarışmaya Türkiye sınırları içerisinde yaşayan bakım ve koruma altındaki ve mevcut durumda sosyal hizmet modellerinden halen yararlanmakta olan 18 yaş altı tüm çocuklar başvuru yapabilecek. Resim yarışmasına katılarak dereceye giren çocuklardan birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye bluetooth kulaklık hediye edilecek. Yarışmanın sonuçlarına https://www.aile.gov.tr/chgm adresinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.