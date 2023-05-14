Cumhurbaşkanlığı seçimi için 3 aday yarışıyor. Seçimlerde 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

Oy verme islemi saat 17.00'de son bulacak.



28. Donem milletvekili seçimi

14 Mayıs, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 üyesinin belirleneceği seçimler için tüm Türkiye sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. İlk kez yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanacağı YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener, yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısının 60 milyon 697 bin 843 olduğunu açıkladı. 30 milyon 710 bin 790 seçmenin kadın olduğunu ifade eden Yener, 29 milyon 897 bin 53 kişinin erkek seçmen olduğunu belirtti. Duygucan Yüksel Baloğlu