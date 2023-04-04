Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Takımı, Türkiye ikincisi olarak girdiği dereceyle B klasmandan A klasmana yükseldi.

Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 1-5 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Türkiye şampiyonasında B Klasman Grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya alarak Türkiye ikincisi oldu.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda ve 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Bozok Üniversitesi güreş takımı yaptığı dereceyle B klasmandan A klasmana yükseldi. Ayrıca serbest stilde ise 4 sporcumuz yarışarak 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Takımı, Güreş Türkiye Şampiyonasında B Klasman Grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya alarak Türkiye ikinciliği elde ettiği kupayı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü önderliğinde Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a takdim etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da Güreş Takımının başarısını tebrik etti. Rektör Karadağ, “Türk sporunun en güzide, en başarılı ve en çok madalya alan sporu, ata sporumuz olan güreştir. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Takımımız da başarısıyla bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde; Grekoromen stilde Davut Doğru 60 kg (Türkiye 2’ncisi), Birdal Cuğal 63 kg (Türkiye 3’üncüsü), Muhammed Mustafa Keleş 67 kg (Türkiye 3’üncüsü), Enes Buğra Demir 87 kg (Türkiye 3’üncüsü), BeytullahKayışdag 97 kg (Türkiye Şampiyonu), Tansel Umut Örtücü 130 kg (Türkiye 3’üncüsü), Serbest stilde Oğuz Kayar 130 kg (Türkiye 3’üncüsü). Haber Merkezi