Belediye Başkanı Celal Köse, “Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde Yozgat’ımızın çehresini değiştirecek olan projemiz hayata geçtiğinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşehrilerimizin yaşam merkezi haline gelecek” dedi.

Eski ve kullanışsız hale gelen bu alanda yıkım çalışmalarından sonra yapılacak, modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak projenin aynı zamanda şehre katma değer sağlayacağını belirten Başkan Köse, “Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projelerimizin tamamlanması sonrası bu bölge, hem hemşehrilerimizin hem de şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek” diye konuştu.

‘RAMAZAN AYI DOLU DOLU GEÇİYOR’

Başkan Köse, iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla iftar yapmaya devam ediyor.

Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin diğer adı Ramazan-ı Şerif, Yozgat’ta dolu dolu geçiyor. Cumhuriyet Meydanı’na kurulan iftar çadırları dolup taşıyor. Köse de Ramazan ayının ruhuna eşlik etmek için Cumhuriyet Meydanı’ndaki iftar çadırını sık sık ziyaret ediyor. Vatandaşlara yemek ikramında bulunmak için kazanların başına geçen Köse, vatandaşla sohbet ederek Ramazanlarını tebrik etti.

Yemek dağıtımı gerçekleştiren Köse’yi kazan başında gören Yozgatlılar, Ramazan ayı dolayısıyla verilen hizmetler için teşekkür etti.

‘HEMŞERİMİZLE İFTAR SOFRALARINDA BULUŞUYORUZ’

Kurulan iftar çadırında 5 binden fazla vatandaşa ikramda bulunduklarını ifade eden Köse, “Her akşam 5 binden fazla hemşerimizle iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan bereket ayıdır, bereket paylaştıkça çoğalır. Allah oruçlarımızı, ibadet ve dualarımızı kabul eylesin inşallah” dedi.

VATANDAŞLARI DİNLİYOR

Başkan Köse, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla buluşan Köse, vatandaşların taleplerini dinliyor.

Köse, vatandaşın daha rahat bir yaşam sürmesi için yeni projelere imza atarken vatandaşları dinlemeyi ihmal etmiyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilk günden itibaren vatandaşın yanında olan ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üreten Köse, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarla buluşan ve taleplerini dinleyen Köse, kendisine iletilen talepleri yerinde dinleyerek, şehri vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Köse, “Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu. Haber Merkezi