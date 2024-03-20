Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Gökalp Çınarer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Çınarer yayınladığı mesajda, “Türk Dünyası’nın en önemli ortak bayramı olan Nevruz’a (Yenigün) bu yıl da erişmiş bulunuyoruz” dedi.

Çınarer yaptığı açıklamada, “Türk’ün kadim dönemlerinden bugüne kadar kutlana gelmiş olan Nevruz bayramı, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Sibirya’dan Ortadoğu’ya kadar yayılmış olan Türk milletinin birliğinin ve bütünlüğünün en büyük sembollerinden olmuştur. Nevruz, Türk insanını birbirine kenetleyen, Ergenekon’da demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarını yaşatan ve güzel günleri müjdeleyen bir ateştir. Büyük bir kültürün ürünü olan bu ateş, binlerce yıldır bütün ihtişamıyla yanmaktadır; bundan sonra da yanacak ve yine güzellikleri müjdeleyecektir. Büyük Türk milletinin zaman algısını en iyi yansıtan On İki Hayvanlı Türk Takvimi ve Celali Takvimi gibi milli takvimlerimizde bile Nevruz yılın ilk günü olarak kabul edilmiştir. Tarihiyle, coğrafyasıyla, şarkısıyla, şiiriyle, gelenek ve görenekleriyle Türk´ün bayramı Nevruz´u yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak milletçe hepimizin görevidir. Bu vesile ile tüm Türk Dünyasının, yeniden doğuşunu simgeleyen ve baharın müjdecisi olan Türk´ün Ergenekon´dan çıkışını simgeleyen Nevruz Bayramını kutluyor; Türk coğrafyasına, gönül coğrafyamıza sağlık, huzur, birlik, dirlik ve barış getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.