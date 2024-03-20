Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Ramazan ayı boyunca “Kur’an-ı Kerim’i Anlamak" konulu sohbet programları düzenleniyor.

Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Talip Özdeş, Prof. Dr. Hakkı Aydın ve Prof. Dr. Ömer Demir tarafından Ramazan ayı boyunca salı ve perşembe günleri Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Anlamak” konulu Ramazan sohbetlerinde bu hafta Prof. Dr. Hakkı Aydın konuşmacı oldu.

Sohbet programına Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sohbet programında konuşan Prof. Dr. Hakkı Aydın “Kur'an, yaratan ile yaratılan, Allah ile insan arasında bir köprüdür. Bir tanışma ve anlaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir ibadettir. Kuran, insanlara bir rehber, bu rehberliğin apaçık delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak ramazan ayında indirilmiştir. Kuran’ı okumayan, anlamayan, ondaki bu öğretileri göremez, anlayamaz ve onun rehberliğinin ardına düşemez. Kuran’ın diğer bir fonksiyonu da bu rehberliğin kanıtlarını vermek, öğretmek, insanın zihnine içirmek; hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırmaktır. Kuran bu görevleri yapmak için ramazan ayında yeryüzüne indirilmeye başlandı. Onun için ramazan ayında tuttuğumuz oruç, Kuran’ın yeryüzüne inmeye başlamasının bayramı olmaktadır” şeklinde konuştu.