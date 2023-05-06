İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere Londra'ya gelen Oktay ve eşi, buradaki temasları kapsamında, Atatürk Okulları Kurucu Başkanı Türker Çakıcı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Aileyle akşam yemeği yiyen Oktay ve eşi Hümeyra Oktay'a, yemekte Kuzey Kıbrıs'ın geleneksel yemekleri ikram edildi.

TATAR'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, aileyi ziyareti sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la telefonda görüştü ve KKTC'ye selamlarını iletti.

Ziyarette, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'yi temsilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine iştirak edecek. AA