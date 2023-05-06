İlçenin çehresini değiştirmeye, her cadde ve sokağıyla modern bir kent görünümüne kavuşturmaya devam belediye, ilçenin daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yapmış olduğu projelere bir yenisini daha ekledi.

Çarşı merkezimizin en önemli alanlarından biri olmasına rağmen, dökülen bina cepheleri, karanlık sokağı ve düzensiz yapılaşmasıyla ilçeye yakışmayan Hanlar Sokak kısa süre içinde başlayacak çalışmayla her anlamıyla yenilenecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizin çehresini değiştirmeye, her cadde ve sokağıyla modern bir kent görünümüne kavuşturmaya devam ediyoruz. İç Anadolu’nun en güzide ilçesi olan Akdağmadeni’ni daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yapmış olduğumuz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Çarşı merkezimizin en önemli alanlarından biri olmasına rağmen, dökülen bina cepheleri, karanlık sokağı ve düzensiz yapılaşmasıyla ilçemize yakışmayan Hanlar Sokak kısa süre içinde başlayacak çalışmayla her anlamıyla yenilenecektir. Bina cephelerinin yenilenmesi, tek tip tabela düzeni, modern aydınlatma, kaldırım ve asfalt çalışması, kasaplar hali ara sokağının düzenlenmesi, çeşmeli meydan düzenlenmesiyle yeni bir görünüme kavuşacak Hanlar Sokak mührümüzü vuracağımız, şehircilik anlayışımızı yansıtacağımız yeni alan olacaktır. Hanlar Sokak vatandaşlarımızın yeni uğrak noktası Akdağmadeni'mizin yeni merkezi olacaktır. İlçemize hayırlı olsun. Proje ayrıntılarını çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi. Haber Merkezi