TMO Genel Müdürü Güldal, TMO’nun sadece yaz dönemi faaliyet gösteren bir kurum olmadığını ve yılın her döneminde önemli görevler ifa eden bir kurum olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “TMO’nun yükü, ciddi seviyede yükseldi. 11 milyon tonu aşan bir alım ki henüz bitmedi, devam ediyor. Tabii bu büyük bir operasyon ve gerçekten çok büyük bir çalışma” ifadelerini kullandı.

TMO’nun tüm teşkilatının bu alım döneminde özveriyle çalıştığını kaydeden Genel Müdür Güldal “Hububat alımı için tüm teşkilatımız sahadaydı. Alım noktası sayımız 612’ye kadar çıkmıştı. Arkadaşlarımız 40 gün boyunca hafta sonu tatili, bayram tatili yapmadan çalıştılar. Taşradaki arkadaşlarımız zaten büyük bir özveri gösterdi. Aynı zamanda Genel Müdürlükteki arkadaşlarımız da görev alarak destek oldu. Birimlerimizin hepsi elinden gelen her türlü desteği verdi. Tüm mesai arkadaşlarımıza minnettarız. Bu sektörden anlayanlar, ürünün alımında tecrübesi olanlar; memur olsun, bürokrat olsun, çiftçi olsun, siyasetçi olsun bu çalışmanın, bu gayretin fevkalade büyük bir başarı olduğunu söylüyorlar kabul ediyorlar. Aldığımız ürünün muhafazası, bekletilmesi, ekonomiye dönüştürülmesi bunlar da en az alım kadar önemlidir. İşin bu tarafını da yönetmeye çalışıyoruz. TMO olarak 85 yıllık tecrübemiz ve özverili personelimizle tüm bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüteceğimize inancımız tam” dedi. (Haber Merkezi)