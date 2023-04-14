Toplantı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığının “Oku-Yorum” projesi kapsamında “Şifa Ayı Ramazan” başlıklı Diyanet Dergisinin tahlil ve değerlendirmesi gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, katılım sağlayan din görevlilerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Hizmette verimliliği artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak, mevcut sorunları ve çözüm yollarını görüşmek üzere İlçe Müftülüğü tarafından her ay gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan İlçe Müftüsü Avcı, “Dini konularda toplumun doğru ve sağlıklı bilgi edinmesi, bu önemli mesleği sadece namaz vakitleri ile sınırlandırmamaları gerekiyor. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımız sürdürüyor” dedi. Haber Merkezi