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Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4 gün önce yaşanan heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Dün minaresi bir evin üzerine düşen cami gece saatlerinde tamamen yıkıldı.

Önceki gün heyelan olma riskine karşı ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan köyü merkez caminin minaresi bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yavaş yavaş toprak kaymasının yaşandığı köyde çatlaklar da giderek büyüdü. Gece saatlerinde ise heyelan nedeniyle ağır hasar alan cami tamamen yıkıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.