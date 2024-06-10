Tokat’ta bir parkta unutulan sırt çantası, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çantanın bir çocuk tarafından unutulduğunu tespit etti.

Tokat’ta Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Erdem Diker Parkı’nda unutulan bir sırt çantası, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, parkta bulunan bankta sahipsiz bir çanta gördü ve durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak bankın etrafını emniyet şeridi ile çevirdi. Ekipler, çantanın kime ait olduğunu belirlemek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, çantanın bir gün önce parka gelen bir çocuk tarafından unutulduğu tespit edildi. Kameralardan elde edilen görüntülerde, çocuğun çantasını banka koyduktan sonra oyun oynamaya daldığı ve parkı terk ederken çantasını almayı unuttuğu görüldü. Polis ekipleri, kontrollü bir şekilde çantayı inceledi ve içerisinde çocuk kıyafetleri olduğunu belirledi. Olay, herhangi bir olumsuz duruma yol açmadan kısa sürede çözüldü. Çantanın sahibinin bulunması için gerekli çalışmalar devam ediyor.