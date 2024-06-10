Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.M.S. idaresindeki 42 LK 065 plakalı otomobil seyir halindeyken önündeki aracın ani fren yapması nedeniyle fren yaparak durunca arkadan gelen H.Ç.’nin kullandığı 42 AST 109 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesin kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.