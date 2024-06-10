Emeklilere bugün itibariyle başlayacak bayram ikramiyesi ödemeleri 14 Haziran'a kadar tamamlanacak. Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak.

Maaş alma takvimine göre yapılacak Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler; 4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak.

Hatırlanacağı gibi Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.