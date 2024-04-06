Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanyada, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başladı. Dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek.

ÇEKİLİŞ VE BEKLEME SÜRESİ OLMAYACAK

En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL. T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş veriliyor. 7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

TOGG'un Nisan ayında başlayacak olan kredi kampanyasıyla, T10X modeline yüzde 0 faiz oranıyla 12 ay boyunca sahip olmak mümkün olacak. Otomobil markalarının benzer kampanyaları sıkça sunmasıyla bilinse de, genellikle sunulan kredi miktarı 200 bin TL ile 300 bin TL arasında değişmektedir. TOGG'un bu kampanyası ise standartları ciddi şekilde aşarak dikkat çekiyor.