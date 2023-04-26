Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, ilk kez getirildiği Yozgat’ta Lise Caddesi eski Askerlik Şubesi önünde sergilendi. Caddeyi dolduran vatandaşlar, aracı yakından inceleme fırsatı buldu. Vatandaşlar, ilgi odağı olan Togg’u beğendiklerini söyleyerek aracın önünde hatıra fotoğrafı ve video çekti.

Türkiye'nin gururunu görmeye geldiklerini söyleyen Nurullah Nurdoğan, “Yozgat'ımıza ilk defa milli gururumuz Togg geldi. Yozgatlının da ciddi anlamda ilgisi var, herkes merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye ağır sanayide ciddi manada yol kat etti. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinden sonra da bu çalışmalar, bu gelişmeler daha da ilerleyecektir diye düşünüyorum. Gerçekten gurur verici, onur verici. Hemşirelerimizle de hep beraber Togg’u görüp takip ettik. Rabbim bizlere de nasip etsin" dedi.

Vatandaşlardan Erhan Erol ise, “Milli gururumuz yerli otomobilimizi Yozgat'ta görmekten gurur duydum, çok sevindim. Aracımızı ilk görenlerdenim. Tabiri caizse elimiz ayağımız titredi. Cumhurbaşkanımız bize aracı müjde olarak gönderdi. Milli gururumuzun inşallah sayısı atacak. Bizler de alacağız. Yozgat sokaklarında görmekten, Türkiye yollarında görmekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Bekir Korkmaz isimli vatandaş da, "Milli ve yerli aracımızı yapmak gurur verici. İnşallah devamı da gelir diye bekliyorum. Ülkemiz savunma sanayinde 20 yılda yüzde 80'lere çıktı. Her alanda ilerliyoruz. Togg’u Yozgat sokaklarında görmek mükemmel bir duygu. İnşallah herkese nasip olur bu aracı. Bizim için şu anda zor ama ilerleyen zamanlarda inşallah milli ve yerli arabamız dururken neden binmeyelim" ifadelerine yer verdi. İHA