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Genel Müdür Güldal, “Bu başarısını ülke genelinde oluşturduğu rekor depo sayısıyla sürdüren TMO, 85 yıllık tecrübesiyle stok yönetimini yürütürken depolarda bu yıl ilk kez ilave tedbirler de uygulamaya koydu” dedi.

Hasat sezonunda oluşturulmaya başlanan depoların güvenli ve sağlıklı muhafazası için sürekli sahada bulunan TMO, merkez ve taşra teşkilatı personelinin koordineli çalışması ile faaliyetlerini yürütüyor. Stok yönetim çalışmasını bizzat yürüten TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, personel ile sık sık bir araya geliyor.

Haftada 3 gün bu konularda koordinasyon toplantıları yapan Güldal, en son toplantısını video konferans yönetimiyle ve tüm Yozgat dahil TMO yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

200’ün üzerinde personelin hazır bulunduğu toplantıda talimatlarını ilk elden yöneticilere ileten Genel Müdür Güldal, öncelikli gündemin stokların güvenliği ve muhafazası olduğunu aktardı.

Teknik verileri ve saha gözlemlerini değerlendiren Güldal, “Milli servet olan bu ürünlerin sağlıklı korunması ve ülkemizin ihtiyacı halinde kullanıma hazır tutulması bizim öncelikli gündemimizdir. Her bir TMO personeli mesai mevhumu gözetmeden bu konuda gayret gösteriyor, göstermeye de devam edecek” dedi.

İlave stok yönetim tekniklerinden biri olan ve bu yıl ilk kez uygulanan tecrübeli denetim/kontrol ekibinin tespitleri ve önerileri üzerinde tek tek duran Güldal, “Depo kontrolleri bizde rutin faaliyettir. Ancak bu yıl bunu bir üst seviyeye taşıdık. Müşavir ve başuzman arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz 93 kişilik ekibimiz kısa aralıklarla depoları dolaşıyor. Hem notlar alıyorlar hem de fotoğraflarla mevcut durumu raporluyorlar. Böylece işi yapan ve kontrol eden ekibimizden hariç farklı bir göz de tüm depolarımızı incelemiş oluyor. Depo güvenliğindeki insan gücü ve teknolojik olanakları üst düzeye çıkardık. Kameralı takip sistemimiz tam donanımlı. Depolarımızda kullandığımız mühürleme sistemimiz son teknoloji. Tüm bunları birleştirerek yaptığımız durum tespit ve ilerleme toplantılarımız ile de rotamızı belirliyoruz. Bize emanet edilen ürünün öneminin farkındayız. TMO mensupları olarak bu görevimizi de başarıyla yerine getireceğimize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

2023 yılının olağanüstü bir yıl olduğunu hatırlatan Genel Müdür Güldal, “2023 yılının Kurum tarihinde yaşanmamış bir yoğunlukta geçtiğinin ve farklı bir sene olduğunun farkındayım. Emeği geçen personelimize tekrar çok teşekkür ediyorum. Samimiyetinize, gayretinize, çalışma azminize güveniyorum. Bu yılın tecrübesi sonraki yıllarda bizim için kazanım olacaktır. Önümüzdeki yıl da hepimiz için verimli bir sezon olmasını diliyorum. Sağlıklı ve hayırlı bir yeni yıl temenni ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.