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Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet alanındaki ürünlerde piyasa istikrarının teminatı olduğunun altını çizen Genel Müdür Ahmet Güldal, “TMO’nun sadece arpa, buğday, fasulye, nohut almak gibi bir görevi yok. TMO’nun piyasa düzenleme yetkisi ve görevi de var. En başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi de çok şükür budur” dedi.

TMO’nun büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirten Genel Müdür Güldal, “Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi ailesine hoş geldiniz. TMO, 85 yıllık bir tarihe sahip, kurumsal olarak kendi kabiliyetlerini geliştirmiş ve personel liyakatini geçmişten bugüne sürdüre gelmiş bir teşkilat. Ülkemiz genelinde 35 başmüdürlüğü, 23 şube müdürlüğü ve 58 ajans amirliği bulunan Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan il ve ilçelerinde faaliyet gösteren büyük bir kurum” diye konuştu.

Kurum görevinin, faaliyet alanındaki ürünlerle sınırlı olduğunu aktaran Güldal, hükümetin görevlendirmesi ile TMO’nun ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da aktif rol aldığını söyledi.

Güldal, konuşmasına şöyle devam etti: “Hatırlarsanız salgın hastalık döneminde dünyada lojistikte aksamalar olunca gıdaya erişimde sınırlamalar meydana geldi. Kısıtlama olunca devletin en başta görev verdiği birkaç kurumdan bir tanesi TMO, yani biz olduk. Görev alanımızdaki ürünlerin gıdaya dönüşen materyallerinin eksizsiz sağlanması için başta un, makarna, pirinç ve diğer temel gıda maddeleri noktasında bize tedarik görevi verildi. Üretimin, ticaretin ve perakende satışların aksamaması tüketicinin her hangi bir mağduriyet yaşamaması noktasında bize verilen görevleri hakkıyla ifa etmeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi salgın hastalık döneminde ülkemizde bir ürün eksikliği söz konusu olmadı.”

TMO’ya yeni personel alımına da değinen Güldal, “2018’den itibaren bu kuruma maksimum personel istihdamı konusunda gayret gösterdik. Bizim iş yükümüz arttıkça hak ettiğimiz personel miktarının tamamını aldık. Dolayısıyla kurumda genç bir insan kaynağı oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

TMO’da göreve yeni başlayan personelin kurumun geleceği olacağını belirten Güldal, “TMO bir markadır arkadaşlar. Belki ileride yurt dışı görevleriniz de olabilir, olacaktır. Gittiğinizde şunu görüyorsunuz; TMO dedikleri zaman dünyada birçok gelişmiş ülkenin temsilcisi olsun, şirketleri olsun, iş dünyası olsun, TMO’nun marka değerini çok iyi biliyor ve de bunu önemsiyor. Son birkaç yıldır, özellikle bize hep şunu sorarlar; TMO nasıl bir pozisyon alacak, nasıl bir yöntem belirleyecek? Dünyadaki hububat politikalarında TMO’nun kararları, almış olduğu pozisyonlar da etkili oluyor. Onlar bizi takip ediyor, biz de onları takip ediyoruz. Dünyadaki hububat, bakliyat bizim görev alanımızdaki tüm ürünlerle ilgili hangi ülkede ne üretiliyor, ne kadar ticareti yapılıyor, ne kadar satılıyor ve ne kadarı tüketiliyor? Bunları yakından takip ediyoruz” dedi.

TMO’nun piyasa düzenlemesindeki rolüne dikkat çeken Güldal, “TMO’nun sadece arpa, buğday, fasulye, nohut almak gibi bir görevi yok. TMO’nun piyasa düzenleme yetkisi ve görevi de var. En başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi de çok şükür budur. TMO’nun bir açıklaması veya bir değerlendirmesi piyasanın istikrarına katkı sağlar. Dolayısıyla biz tüm açıklama ve değerlendirmelerimizde bu hususu ön planda tutarız. TMO, böyle canlı bir piyasanın içindedir” şeklinde konuştu.

Yeni personele tavsiyelerde de bulunan Güldal, “Biz bir tarım kuruluşuyuz. Tarımsal politikalar makro seviyede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın paylaşımları, Sayın Bakanımızın açıklamaları ile Kurumumuzun resmi yayınları ve açıklamalarını yakından takip etmenizde yarar var. İlginizin karşılığı size tecrübe olarak dönecektir. Çalıştığınız ortamda size katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

2023 yılı alım döneminin yoğun bir tempoda geçtiğini de aktaran Güldal, “Alım sürecinde arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeden çalıştı. Tarihin en yüksek depolama kapasitesini oluşturduk. Tabii burada görevimiz bitmiyor. Milli bir servet bizim sorumluluğumuzdadır. Stoklarımızın sağlıklı muhafazası çok önemli. Bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Bu stoklarımızı iklimsel şartlardan, haşerelerden, diğer dış etkilerden ve hırsızlıktan muhafaza etmek için gayret gösteriyoruz. İlaçlama yapıyoruz. Güvenlik tutuyoruz. Depolarımızın kontrolünü ilave kamera sistemleri ve foto kapanlar gibi teknolojik imkânlarla destekliyoruz. Yani güvenlik için tasarruf etmiyoruz. Bu milli servetin muhafazasını tüm teşkilatımızla yapıyoruz” dedi.

Yeni göreve başlayan personele başarı dileğinde bulunan Güldal, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “İnşallah sağlıkla, kazasız belasız görev yerlerinize dönersiniz. Gittiğiniz görev bölgesindeki arkadaşlarınıza bizden selam götürün. Aynı dileklerimizin onlar için de geçerli olduğunu ifade edin. Siz bu ailenin önemli fertlerisiniz. Bizim için değerlisiniz. Size güvenimiz, inancımızın tamdır. TMO yönetiminin de size bakışı bu şekildedir. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum.”