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Türkiye’de nadir görülen albino çakalı görüntüleyen doğasever çiftçi Ramazan Gül, çektiği görüntüyü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile paylaştı.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şunları söyledi: “Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal’ kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız.”