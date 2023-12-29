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Asgari ücretteki artışın etkisiyle birlikte, 2024 yılında birçok sektörde zam beklentisi gündemi meşgul ediyor. Bu artışlar arasında dikkat çekenlerden biri de sigara fiyatlarına yönelik olabilir.

Yılın sonuna yaklaşılırken, vatandaşlar, maaşlarındaki artışlarla birlikte genel olarak ürün ve hizmetlerdeki zamlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Özellikle asgari ücretin 11,402 TL'den 17,202 TL'ye yükseltilmesi, vatandaşların alım gücünde önemli bir değişikliğe neden oldu. Bu durum, sigara fiyatlarındaki olası artışları gündeme getirdi.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına yapılacak vergi düzenlemesi, tütün ürünleri fiyatlarında beklenen değişikliklere işaret etmektedir. Sigara fiyatlarından alınan vergi oranının yüzde 63'ten yüzde 57'ye indirilmesi planlanmaktadır.

Bu düzenleme ile birlikte, maktu vergi miktarında da önemli bir artış öngörülmektedir. Maktu vergi, 1,403 TL'den 4,8058 TL'ye çıkacaktır. Ayrıca, sigaraya yansıtılan asgari maktu vergi miktarı da 1,1114 TL'den 1,4249 TL'ye çıkacaktır.

Henüz resmi bir zammın gerçekleşmediği şu anki durumda, en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara ise 45 TL olarak bilinmektedir. Ancak vergi düzenlemesiyle birlikte sigara fiyatlarındaki artışlar, tiryakiler ve sigara kullanıcıları tarafından merakla beklenmektedir.