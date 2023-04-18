İlçede bulunan şehitlik ve mezarlıklarda her yıl düzenli ve periyodik şekilde gerçekleştirilen bakım, temizlik, ağaç budama, çim ve yabani ot biçme çalışmalarının yanı sıra yine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları başta olmak üzere özel günler öncesinde gerçekleştirilen bakım, onarım, tadilat ve temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı öncesi tamamlanarak halkın ziyareti için hazır hale getirildi.

Mezarlık temizliklerinin yanı sıra yol kenarları ve kaldırımlarda da temizlik çalışmaları yapıldı.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Belediye ekipleri, ilçe mezarlıklarını ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmalarını tamamladı. Mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bayram öncesi vatandaşların yakınlarının kabirlerini daha rahat ziyaret edebilmeleri için ekipler tarafından temizliklerin yapıldığını belirten Başkan Ömer Açıkel, “Sadece bayramlarda değil, sürekli olarak mezarlıklarımızın temizliğine özen gösteriyoruz. Bilindiği gibi bayramlarda en fazla ziyaret edilen yerlerin başında mezarlıklar geliyor. Hazırlıklarımız kapsamında ot temizliği ve ihtiyaç duyulan yerlerin bakımları yapıldı. Mezarlık içi yollar elden geçirildi. Vatandaşlarımızın hayatını kaybeden yakınlarını temiz bir ortamda, huzur içerisinde ziyaret edebilmeleri için her şey hazır” diye konuştu. Ahmet Ayverdi