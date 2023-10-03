TEKNOFEST’in İzmir Çiğli Havalimanında 5 gün süren muhteşem festivali sona erdi. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i İzmir’de 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Festival süresince İzmir ve çevre illerden gelen ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına koştu. Çiğli Havalimanında düzenlenen festival, heyecanı ve coşkusuyla tüm teknoloji severleri kucakladı.

Take Off Girişim Zirvesinin ön etkinlikleri İzmir’de yapıldı

TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ilk defa Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışmasının İzmir etabı da tamamlandı. TEKNOFEST Girişim Yarışması çerçevesinde toplam 7 Milyon TL’den fazla ödül imkânı sunuldu. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda TAKE OFF Girişim Zirvesi Aralık 2023’te İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak TEKNOFEST İzmir’de düzenlenen Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması tamamlandı. Yarışma çerçevesinde öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini, sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedeflendi. 913 takım başvurusunun alındığı Deneyap Fikir Maratonunda 28 takım, 1005 takım başvurusunun alındığı Deneyap Makeathon’da ise 32 finalist takım yarıştı.

Her sene olduğu gibi TEKNOFEST İzmir’de de tanıtım ve etkinlik stantları kuruldu. 11 sektörden 78 Paydaş Kurum ve 17 Sponsor, 67 Firma, 39 Food Court katılımcısı olmak üzere 106 katılımcı firma tarafından açılan 130 stant ile beraber toplam 208 stant yer aldı. Stantlarda düzenlenen 300’den fazla stant etkinliği öğrenciler ve gençlerle buluştu. (İHA)