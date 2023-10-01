İngiltere, plastik atıkları azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atıyor. Ülke genelinde, tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak, tabak ve strafor ürünlerinin kullanımı bugünden itibaren yasaklanıyor.

İngiltere'de bu yasak, satıcılar, paket servis restoranları ve diğer ikram servisleri kapsamında plastik çatal, bıçak, kaşık, strafor tabak ve kaselerin kullanımını yasaklıyor. Ancak, önceden paketlenmiş ve hazır gıdalarda kullanılan plastikler bu yasağın dışında tutuluyor. Yani lokantalar ve paket servisler, gıdaları paketlerken plastik tabak, tepsi ve kaseleri kullanmaya devam edebilecekler.

Hükümet, bu ürünlerin "ambalaj" kapsamına girdiğini ve bu konuda başka düzenlemelerin olacağını belirtiyor. Ayrıca, ambalaj atıklarıyla başa çıkmanın maliyetinin yerel yönetimlerden, ambalaj üreticilerine kaydırılması hedefleniyor.

Bu yeni yasak, İngiltere hükümetinin 2042 yılına kadar tüm kaçınılabilir plastik atıklarını azaltma hedefinin önemli bir aşaması olarak kabul ediliyor. Geçen yılın başlarında plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik içeren kulak temizleme pamukları gibi tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanmıştı.

“YASAK YETERİNCE DUYURULMADI!”

Ancak, çevre aktivistleri bu yasağı, plastik atık sorununu çözmek için yeterli bulmuyorlar. Bazı iş sahipleri ise yasağın kendilerine yeterince duyurulmadığını iddia ediyor.

Greenpeace İngiltere'den plastik atık aktivisti Anna Diski, "Sadece birkaç tek kullanımlık plastik ürüne sembolik yasaklar getirerek sorunu çözemeyiz. Hükümet, sorunun kaynağına inmeli ve üretilen plastik miktarını ciddi şekilde azaltacak bir strateji geliştirmelidir" dedi.

Bugünden itibaren tek kullanımlık plastiklerle satış yapan işyerlerine para cezası verilebilecek ve denetimler yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilecektir.

Paket servis dağıtımı yapan büyük şirketlerden Just Eat'in yaptırdığı bir araştırmaya göre, halkın büyük bir çoğunluğu, hükümetin plastik kullanımını daha fazla sınırlaması gerektiğini düşünüyor ve plastik paket servis kutularının yasaklanmasını destekliyor.

Resmi verilere göre İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor. Ancak bu plastiklerin sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor.

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'na (DEFRA) göre, bu önlemlerle İngiltere plastik atıklarının azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.