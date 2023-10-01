Tüm dünyada olduğu gibi Yozgat’ta da endişe yaratan Eris varyantıyla mücadelede, doğal yöntemlerle bağışıklığı güçlendirmenin önemi vurgulanıyor. Diyetisyen Gizem Güneş, Eris varyantına karşı etkili olabilecek besinleri açıkladı ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını paylaştı.

Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eris varyantı tüm dünyada hızla yayılmaya başladı ve yakın zamanda ülkemizde de tespit edildi. Bu virüslerle başa çıkmanın önemli bir yolu, bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Hangi besinler bağışıklığı güçlendirebilir, bugün biraz onlardan bahsedeceğim.

Öncelikle turunçgiller, C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler. Portakal ve mandalina gibi turunçgilleri sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Ayrıca, A ve C vitamini yönünden zengin olan ıspanak ve roka gibi yeşil sebzeleri de beslenmemize eklemeliyiz.

Sarımsak, hem antibakteriyel hem de antiviral özelliklere sahip olduğu için bağışıklığı güçlendirebilir. Yemeklerimize düzenli olarak sarımsak eklememiz önemlidir. Zencefil de bağışıklığı desteklemede etkilidir ve yemeklerimize eklemek kolaydır.

Probiyotik kaynağı olan yoğurt, bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle yoğurdu beslenme programımızdan eksik etmemiz gerekiyor. Bu besinler, dengeli bir diyetin önemli bir parçasıdır ve bağışıklığımızı güçlendirmemize yardımcı olur."

Eris varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yakından izlenen ve omicron varyantıyla benzer belirtilere sahip olan Covid-19'un mutasyona uğramış bir versiyonudur. İngiliz bilim insanlarına göre, Eris varyantının en yaygın semptomları şunlardır:

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Tıkalı burun

Hapşırma

Balgamsız öksürük

Baş ağrısı

Balgamlı öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Koku almada değişiklik

Uzmanlar, bu semptomları yaşayan kişilerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve doğal gıdaların tüketilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.

(Haber Merkezi)