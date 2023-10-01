Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğünde düzenlenen programa; Vali Mehmet Ali Özkan, eşi Arzu Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ali Sapmaz ve Gençlik Merkezi öğrencileri katıldı.

Programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Eşi Arzu Özkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde misafir edilen yaşlıları ziyaret ederek günlerini kutlayıp bir süre sohbet ederek hayır dualarını aldı.

Huzurevi sakinleri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte coşkulu bir gün yaşadı. Bu kapsamda huzurevinde düzenlenen eğlenceli kutlamada asırlık çınarlar gönüllerince eğlendi.

Program öncesi bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Tecrübeleri ile bizlere her zaman yol gösteren ulu çınarlarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutluyorum. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Dualarınızı bekleriz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, Huzurevi misafirlerinin gününü kutlayarak sağlık ve mutluluklar diledi.

Program Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin Yozgat yöresine ait gösteriler ve diğer etkinliklerle son buldu. (Melike Aslı Arslan)