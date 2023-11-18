Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat'ın küçük bir köyünde okuma yazma bilmeyen anne ile çiftçi babanın kızı olarak dünyaya gelen Elif Eda Güneş, “payIaşmaya değer fikirler”in dile getirildiği program olan TEDx’de bir konuşma gerçekleştirdi.

Elif Eda Güneş, Yozgat'ın bir köyünde okuma yazma bilmeyen anne ve çiftçi bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Ancak, sıra dışı başarıları ve cesaretiyle Yozgat'ın genç değerlerinden biri haline geldi.

TEDx platformunda gerçekleştirdiği etkileyici konuşmasıyla büyük bir kitleye seslenen Güneş, "Eleştirdiğimiz Kadar Değiştirelim" başlığı altında paylaşmaya değer fikirleriyle dikkat çekti.

Yozgat dahil 81 ilde konuşulan Elif Eda Güneş, yapay zeka, yazılım, ve teknolojiye olan ilgisiyle ön plana çıktı.

Kendisini bu alanda geliştirerek, önemli projelere imza atmaya başlayan Güneş, "Daha çok çalışmaya başladım, daha çok yazılımla uğraşmaya başladım. Fark ettim ki yapay zeka, yazılım, teknoloji aslında bir sürü bir insanın hayatına dokunabileceğim bir şeydi. Önemli olan onu doğru yönetebilmekti" diyerek izleyicilere ilham verdi.

Elif Eda Güneş'in dikkat çeken başarıları arasında, Yozgat'ın bir köyünde doğmuş olmasına rağmen Mars'a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına proje göndermesi ve köy okullarına yönelik hazırladığı 'Kelebek Etkisi' adlı proje bulunuyor.

2001 yılında Çayıralan ilçesine bağlı Curali köyünde doğan Güneş, köy okulunda ilköğrenimini tamamladıktan sonra, teknolojinin toplumu daha iyi bir hale getirmek için güçlü bir araç olduğunu fark etti.

Python ve Django gibi yazılım dillerini öğrenerek birçok projede görev aldı. Uluslararası European Rover Challenge'nin finallerine kalan dünyada ilk liseli ekip olan Ancha Space ekibinde yer aldı ve birçok prestijli etkinlikte kendisine yer buldu.

Güneş, Vodafone'dan aldığı staj teklifi ile mobil uygulama departmanında çalışmaya başlayarak Java dilini öğrendi. Ayrıca, Kargakarga adlı bir startup'ta account lead olarak görev alırken, MingApp iç iletişim platformunda İçerik Yöneticisi olarak da bulundu.

Elif Eda Güneş, sadece köyünden çıkarak ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren bir genç olarak, gençlere ve tüm topluma yapay zeka ve teknoloji alanında ilham vermeye devam ediyor.