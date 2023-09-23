Tecrübeli oyuncu anlaşma yaptı

Oluşturmuş oldukları güçlü kadrosuna Emre Şahin’i dahil eden Tuzkayaspor, şampiyonluk için oynayacak.

Geçmiş dönemde oynamış olduğu takımlarda adından sıkça söz ettiren Şahin, Tuzkayaspor’dan önce, Şefaatli Belediyespor, Çayıralan Esnafspor, İl Özel İdarespor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği ve Bişekspor’da mücadele etti.

Bu sene Tuzkayaspor’da futbol hayatına devam edeceğini belirten tecrübeli oyuncu Şahin, “2023-2024 sezonunda 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele verecek olan Tuzkayasporla anlaşmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz dönemlerde birçok takımda mücadele ettik. Oynamış olduğum takımlardan bir üst lige çıkardıklarımızda oldu. İnşallah bu senede forması giyecek olduğum Tuzkayaspor’u bir üst lige çıkaracağız. Bunun için elimizden gelenin daha fazlasını takım olarak göstereceğiz. Ayrıca gençlerimizi amatör liglerde futbol oynamaya davet ediyorum. Amatör ligin Türk futboluna büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı olsun. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah” dedi. (Alpaslan Demir)