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Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede soğuk hava depolarının bulunmamasının çiftçilere büyük zarar verdiğini belirtiyor. Elmaların şu anda ölü fiyatına meyve suyu fabrikalarına satıldığını ve yakın illere de satışın devam ettiğini ifade ediyor. Tanışık, elmanın sahibi olunamayan bir ürün haline geldiğini vurguluyor ve bu sorunun çözülmemesi durumunda elma üretiminin sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekiyor.

Bu yıl elma rekoltesinin önceki yıllara göre düştüğüne dikkat çeken Tanışık, rekoltenin 20 bin tonlara kadar gerilediğini belirtiyor ve bu durumun ilerleyen yıllarda daha da kötüleşebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, çiftçilerin soğuk hava deposu sorununun bir an önce çözülmesini istediğini vurguluyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çiftçilere soğuk hava deposu sözü verdiğini hatırlatan Tanışık, bu sorunun yakın gelecekte çözüleceğine inandığını belirtiyor. Ayrıca, kaliteli ürünlerin bu yıl bulunduğunu ve tarla ile marketler arasındaki fiyat farkının azaltılması için soğuk hava deposu sorununun çözülmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. (Haber Merkezi)