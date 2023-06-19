Vergi Dairesi Müdürü Odabaşı, Tarihi yapılandırma Kanununun başvuru, bildirim ve beyan süreleri 03 Temmuz 2023 (30 Haziran 2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine; bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmış olup ilk iki taksitin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Odabaşı yaptığı açıklamada; “ İlgili Kanunun Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği yetkiye bağlı olarak uzatılan başvuru süresi tekrar uzatılmayacağından 03 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise Kurban Bayramı nedeniyle 26 ve 27 Haziran 2023 tarihleri idari tatil ilan edilmesidir. Ancak tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi Vergi Dairelerimiz de idari tatil günlerinde açık bulundurularak başvuru ve tahsilat işlemlerine devam edilecektir. Bayram tatili nedeniyle başvuru süreleri kısaldığından mükelleflerimizin son günü beklemeden Gelir İdaresi Başkanlığımızın resmi internet adresi üzerinden (www.gib.gov.tr), posta yoluyla veya herhangi bir vergi dairesi (malmüdürlüğü) aracılığı ile bir an evvel başvuru yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Söz konusu Kanun ile Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılması, Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması, 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması, Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılması, Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi, Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılması, Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan, Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi, Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği, Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak için 03 Temmuz 2023 tarihine kadar (30 Haziran 2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) başvuru yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir