İl Jandarma komutanlığı yaptığı açıklamada, “10 Nisan 2023 Pazartesi günü tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınan bir şüpheli şahsın kullandığı otomobil Yozgat-Sivas Karayolu güzergahında durdurulup otomobil şoförü (1) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen; 100 adet sikke, 1 adet yüzük, 4 adet obje olmak üzere toplam (105) adet malzeme ele geçirilmiştir. Muhafaza altına alınan (105) adet tarihi eser niteliğindeki malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli şahıs adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi